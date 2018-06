Ständig hörte sie ein Vogel-Piepsen, was sie etwas verunsicherte. Sie machte sich auf die Suche und entdeckte in einem Regenabfallrohr ein Uhu-Baby, das in dem Rohr feststeckte und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Das Tier dürfte oben in das Dachrinnenrohr gefallen sein.

Gemeinsam mit dem Neulengbacher Ewald Furtmüller konnte sie den Uhu schließlich befreien. Ursula Hofmann-Krause brachte das Tier in die nahe gelegene Greifvogelauffangstation, wo der bereits völlig unterkühlte Findling sofort bestens versorgt wurde.

Die Tierärztin appelliert, mit offenen Augen und Ohren unterwegs und aufmerksam zu sein. „Viele Gäste waren vor Ort, dürften das Piepen aber nicht wahrgenommen oder als normales Vogelgezwitscher interpretiert haben“, sagt sie.