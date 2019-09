Die Motorrad-Benefizausfahrt im Vorjahr, organisiert durch Wolfgang und Sabine Zwedorn wurde zu einem Riesenerfolg. Die beiden Böheimkirchner waren bereits mitten in den Vorbereitungen für die heurige Ausfahrt, als Wolfgang am 30. Juli seinem Krebsleiden erlag. Sabine führte die Planung in Gedenken an ihren Gatten weiter. Auch dieses Mal wurde die Ausfahrt zu einem wunderbaren Erfolg. Kurz vor dem Start wurde eine Gedenkminute für Wolfgang eingelegt: „Alle Motorräder wurden gleichzeitig kurz auf 3.000 Touren gebracht. „Das war ein sehr berührender Moment“, sagt Sabine Zwedorn, die sich über das Spendenergebnis für die Kinderkrebshilfe freut: 15.508 Euro!