Trachtenmusik lud zum Tag der Blasmusik.

Die Trachtenmusik Kirchstetten lud am Wochenende zum Tag der Blasmusik ein. Die Big Band spielte am Samstagabend den Dämmershoppen mit Hits wie „In the Mood” und “Valerie”.

Kapellmeister Stefan Mandl konnte den vier jungen Trompetern Julia und Daniel Rauscher, Laurenz Radl und Florian Kainrath zum Bronzenen Leistungsabzeichen gratulieren.

Beim Schätzspiel hat Petra Unger gewonnen. Obmann Johannes Hölzl überreichte ihr den Preis. Den Abschluss am Sonntagabend gestalteten die Jugend der Trachtenmusik Kirchstetten und das JOWÜ-Jugend Orchester Wümschburg.