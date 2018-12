Franz Ziegelwagner legt sein Amt als Vizebürgermeister vorzeitig zurück. Diese Gerüchte bestätigt der VP-Politiker am Freitag auf Anfrage der Neulengbacher NÖN: „Ende Jänner höre ich auf. Ich hatte sowieso vor, in der nächsten Periode nicht mehr zu kandidieren und die politische Arbeit abzuschließen.“ Nun scheidet er also schon etwas früher aus. Warum?

„Ich werde im Jänner 67 Jahre, ich war lang genug im Arbeitsprozess und in der Gemeinde. Man wird müde. Jetzt ist es Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen. Die Überlegung ist, einem Nachfolger den Start zu ermöglichen.“

„Wenn man etwas bewegen kann, dann ist das schön. Natürlich ist nicht alles schön.“ Franz Ziegelwagner über die politische Arbeit

Wer sein Wunschkandidat als neuer Vize ist, will Franz Ziegelwagner noch nicht verraten: „Wer nachkommt, entscheidet sowieso der Gemeinderat.“ Ziegelwagner hat seine Fraktion über seine Pläne informiert. Auch Gespräche mit dem möglichen Nachfolger hat es bereits gegeben.

Als Gemeinderat, Ausschussobmann und Vorstandsmitglied bleibt der VP-Fraktionsobmann bis zum Ende der Gemeinderatsperiode tätig.

Die Arbeit als Vizebürgermeiste habe ihm Freude gemacht, betont Ziegelwagner, die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Paul Horsak sei gut: „Uns verbindet eine gewisse Freundschaft. Es ist schön, wenn der Bürgermeister auf meinen Rat Wert legt.“ Positiv sei auch die Arbeit für die Menschen: „Wenn man etwas bewegen kann, dann ist das schön. Natürlich ist nicht alles schön.“

In über 50 Jahren in der Politik habe er manche Höhen und Tiefen erlebt, erzählt er, und: „Ab einem gewissen Alter sollte es ruhiger werden.“ Als Vizebürgermeister habe man viele Verpflichtungen und auch Termine am Abend. Dass diese jetzt wegfallen, sei eine Erleichterung: „Darauf freue ich mich.“

Franz Ziegelwagner ist schon seit der Jugend politisch aktiv: Er begann als JVP-Obmann in der Südstadt. In Kirchstetten war er von 1995 bis 1998 Vizebürgermeister und bis 2000 Gemeinderat. Nach einer längeren Pause kandidierte er 2010 wieder, war dann Gemeinderat und ab dem Jahr 2015 Vizebürgermeister.

Gerüchten zufolge soll der geschäftsführende Gemeinderat Josef Friedl als Nachfolger von Franz Ziegelwagner antreten. Dass es erste Gespräche gegeben hat, bestätigt Josef Friedl, mehr möchte er gegenüber der NÖN aber nicht sagen: „Es ist noch zu früh. Es wird alles noch in den Gremien besprochen.“