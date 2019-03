Weil eines der alten Spielgeräte am Spielplatz vor der Totzenbacher Volksschule seinen Geist aufgegeben hat, lud die Marktgemeinde zum Ideenwettbewerb. Gefragt waren nicht Architekten und Ingenieure, sondern die Nutzer. Die Kinder der Volksschule zeichneten das Spielgerät, das sie sich wünschen. Vorige Woche präsentierte Volksschuldirektorin Michaela Gastecker die Zeichnungen aller Klassen. Der mehrheitliche Wunsch: Es soll wieder ein Trampolin sein, wie es bereits an der Stelle stand. Bürgermeister Paul Horsak und Ausschuss-Vorsitzender Franz Ziegelwagner wollen das dem Gemeinderat vorschlagen. Wenn alles klappt, dann soll der Wunsch der Kids noch im April in Erfüllung gehen.