Kirtag am Dirndlgwandsonntag

Der Regen am Sonntag tat der guten Stimmung am Eichgrabener Dirndlgwandkirtag keinen Abbruch. Zahlreiche Besucher genossen den Frühschoppen des Musikvereins Eichgraben-Maria Anzbach und anschließend die Teufelsgeiger, die beim Herzerlverteilen aufgeigten. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten die Feuerwehr und das Mo's. Vizebürgermeister Johannes Maschl übernahm die Begrüßung in Vertretung von Bürgermeister Georg Ockermüller, der sich tags zuvor beim Gedenkturnier am Fuß verletzt hat. Trotz des Handicaps ließ er es sich nicht nehmen am Kirtag vorbei zu schauen. Abschließend gab es für alle Damen ein Lebkuchenherz und für die Männer eine Brez'n.

