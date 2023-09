Ehemalige Schülerinnen und Schüler schwelgten in Erinnerungen

Vor zehn Jahren drückten sie gemeinsam die Schulbank in der Mittelschule Laabental. Nun organisierten der Juniorchef des Hotels Steinberger, Florian Steinberger und Patrick Nolz ein Klassentreffen im Hotel Steinberger, um gemeinsam in Schulerinnerungen aus der Hauptschulzeit zu schwelgen und sich über den beruflichen Werdegang auszutauschen. Besondere Freude kam bei Madita Soupal auf, die sich ihren Berufswunsch als Lehrerin erfüllte und nun die erste Klasse in der Volksschule Kirchstetten betreut. Die Palette der Berufe der anderen Schülerinnen und Schüler ist vielschichtig: vom Architekten bis zur Friseurmeisterin.