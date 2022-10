Neulengbacher Pianist lud zur „Matinee am Sonntag“

Unter dem Titel „Matinee am Sonntag“ begrüßte am 23. Oktober Reginaldo Mordenti sein Publikum zu einem Klavierkonzert in der Aula der Neuen Mittelschule. Wie gewohnt moderierte er selbst und startete mit einigen launigen Geschichten, die er Zeitungen entnommen hatte, so einer Annonce „Klavier mit 88 Tasten, die meisten weiß, einige schwarz, zu verkaufen“. Sein Programm begann der beliebte Neulengbacher Pianist und Klavierpädagoge mit einer C – Dur – Sonate von W.A. Mozart, brillant und durchsichtig die Randsätze, betont getragen und fast melancholisch der Mittelsatz.

Den Rest der ersten Hälfte widmete er einem seiner Lieblingskomponisten, Franz Liszt: Auf die kraftvolle und virtuose Interpretation der Ungarischen Rhapsodie Nr. 11 folgte das „Sonetto del Petrarca“ - ein Stück, das von einem lyrischen Text des großen Humanisten, der Klage eines im Liebesleid Zerrissenen, inspiriert ist - sensibel und einfühlsam musiziert. Mit der „Rigoletto – Paraphrase“, in der Themen dieser herausragenden Oper Verdis verarbeitet sind, schloss der erste Teil.

Der zweite Teil gehörte traditionsgemäß Komponisten aus Amerika, wo auch der aus Brasilien stammende Pianist seine Wurzeln hat, diesmal Astor Piazolla und George Gershwin. Zuerst interpretierte Mordenti 3 Sätze aus der „Suite del Angel“ des argentinischen Komponisten, rhythmisch, schwungvoll und farbig, ebenso die folgenden 2 Sätze (Winter und Sommer) aus den „4 Jahreszeiten“ und den „Libertango“, ein Stück, in dem die „klassischen“ Ambitionen Piazollas noch deutlich hörbar sind. Von Gershwin spielte er 5 Lieder in einer Version des Komponisten für Piano solo, darunter „Lady be good“, „“It’s wonderful“ und „I got rhythm“, und verzauberte dabei das Publikum mit swingendem Jazz-Feeling.

Die Fans bedankten sich mit begeistertem und langanhaltendem Applaus. Als Draufgabe servierte der Meister nicht die vielfach erwartete Paraphrase der Brasilianischen Nationalhymne, sondern zwei Stücke brasilianischer Komponisten, die quasi inoffiziell die Hymne vertreten: Tico-Tico von Zequinha de Abreu und Aquarela do Brasil von Ary Baroso. Die Fangemeinde freut sich bereits auf das Konzert im nächsten Jahr.

