Offizieller Spatenstich für Neulengbacher Kindergarten

Die Fundamentplatte ist fertig, die Kellerwände stehen bereits. „Es ist schon viel weitergegangen“, freut sich Bürgermeister Jürgen Rummel über die Fortschritte beim Kindergarten-Neubau im Ortsteil Haag. Jetzt fand auch der offizielle Spatenstich mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister statt.

Wie berichtet baut die Stadtgemeinde Neulengbach einen neuen viergruppigen Kindergarten mit Platzreserve für eine fünfte Gruppe. Auch Räumlichkeiten für eine Gruppenarzt-Praxis entstehen. Hier werden die beiden Ärztinnen Alexandra Leder und Verena Schaubschläger in Zukunft tätig sein.

Über 300 Kinder werden im Gemeindegebiet von Neulengbach derzeit in den öffentlichen Kindergärten betreut. Im Zuge der Kinderbetreuungsoffensive des Landes und aufgrund des Bevölkerungswachstums wurde der Bau eines zusätzlichen Kindergartens beschlossen. „Die Lage ist optimal, da es im Ortsteil Haag bislang keine Kinderbetreuungseinrichtung gibt und das gemeindeeigene Grundstück neben der neuen Rot-Kreuz-Bezirksstelle eine optimale Nachnutzung erfährt“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel.

Christiane Teschl-Hofmeister dankte der Stadtgemeinde Neulengbach, dass sie „als starke Partnerin gemeinsam mit dem Land Niederösterreich für unsere Familien proaktiv am Ausbau der Kinderbetreuung mitarbeitet.“ Die blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive sei ein klares Bekenntnis zu den Familien in Niederösterreich. „Mit der Reduktion des Eintrittsalters von zweieinhalb auf zwei Jahre schließen wir die Karenzlücke und schaffen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern“, so die Landesrätin. Sie hielt fest, dass das Land NÖ und die Gemeinden in den kommenden Jahren 750 Millionen zusätzlich für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand nehmen. Auch an der Rekrutierung von Fachkräften werde zeitgleich gearbeitet.

Den Neulengbacher Gemeindeverantwortlichen war wichtig, dass der neue Kindergarten umwelt-und klimaschonend errichtet wird. „Es wird auf die Umwelt geschaut. Erdwärme-Heizsystem und Photovoltaik-Anlage werden errichtet, das Dach wird begrünt“, so Jürgen Rummel. Auch E-Tankstellen werden errichtet.