Altlengbachs Vize: „Wir kleben uns nirgends an, sondern wir packen an“

Die Gemeinde Altlengbach hat vor einiger Zeit die Förderungen für Photovoltaik-Anlagen, aber auch für Heizungsumstellung und Dämmmaßnahmen auf Gemeindeebene verdoppelt. „Das hat Wirkung gezeigt“, berichtet Vizebürgermeister Daniel Kosak. Er hat die Zahlen der vergangenen drei Jahre evaluiert. Über 100.000 Euro hat die Gemeinde Altlengbach für die Förderungen in die Hand genommen. Im Jahr 2021 gab es acht Förderungen für Heizungs/Dämmungsmaßnahmen und sieben Förderungen für PV-Anlagen. Im Jahr 2022 waren in der Gemeinde Altlengbach 23 geförderte Heizungs/Dämmungsmaßnahmen und 20 geförderte PV-Anlagen zu verzeichnen. Und im heurigen Jahr wurden bis jetzt schon 23 Heizungs/Dämmmaßnahmen und 47 PV-Anlagen gefördert. Insgesamt wurden seit 2021 für Photovoltaik-Förderungen 76.300 Euro aufgewendet, für Heizungsumstellungen und Dämmmaßnahmen 32.320 Euro. Daniel Kosak: „Dieser Weg ist erfolgreich, zeigt enorme Wirkung, bringt Aufträge und Wirtschaftsleistung in die Region und führt uns zur Energieunabhängigkeit. Wir sehen einen deutlichen Anstieg, vor allem bei der Errichtung von PV-Anlagen. Die hohen Energiepreise in Kombination mit unseren Fördermaßnahmen wirken, die PV-Anlagen in Altlengbach boomen“, freut sich Kosak .

Bürgermeister Michael Göschelbauer betont: „Für uns waren lukrative Förderungen ein logischer Schritt. Es wird nur so gehen. Wenn wir in allen Bereichen zusammenhelfen, werden wir ein signifikantes Energieaufkommen aus erneuerbaren Quellen zustande bringen.“ Göschelbauer freut sich über die positive Entwicklung im Energiebereich in seiner Gemeinde: „Da geht wirklich etwas weiter. Das macht Spaß. Wir hoffen auf Nachahmer.“

Die Förderungen wurden im Gemeinderat beschlossen. Jeder Antrag wird auf Basis der Förderrichtlinien vom Gemeindevorstand einzeln genehmigt. Die Förderungen bleiben so lange aufrecht, bis der Gemeinderat sie aufhebt. „Und das haben wir nicht vor“, sagt Daniel Kosak auf Anfrage der NÖN.

Nicht nur im Privatbereich tut sich in Altlengbach etwas. Wie berichtet wird in der Mittelschule die Heizanlage von Gas auf Hackschnitzel umgestellt. Laut Daniel Kosak wird das neue Hackschnitzel-Heizwerk bereits in der kommenden Heizsaison einsatzbereit sein. Auch die Beheizung der Feuerwehr wurde von Gas auf Hackschnitzel umgestellt. „In Summe werden wir damit 110 Tonnen CO2 bzw. rund 11.000 Kubikmeter Gas im kommenden Jahr einsparen und durch umweltfreundliche und nachhaltige Energie ersetzen“, fasst Daniel Kosak zusammen.

Die Gemeindeverantwortlichen freuen sich über die Auszeichnung zur Energie-Vorbild-Gemeinde, die Altlengbach jüngst erhalten hat. Das sei ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für die Bemühungen der Gemeinde. Daniel Kosak hält fest: „Wir sind konsequent und hartnäckig auf dem Weg. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bemühungen und Förderungen der Gemeinde Wirkung zeigen. Wir reden nicht nur, wir kleben uns auch nirgends an, sondern wir packen an!“