Region Wienerwald: Wirkt sich das Wetter auf die Urlaubsvorlieben aus?

Im Reisebüro Korrak gab es schon Anfang August die erste Anfrage für einen Türkei-Urlaub im Juli 2024. Dass Urlauber auf die heißer werdenden Sommer mit geändertem Buchungsverhalten reagieren, hat man im Neulengbacher Reisebüro bis jetzt nicht festgestellt. Griechenland ist bei Korrak-Reisen nach wie vor der Schwerpunkt. Auch Italien, Kroatien und Spanien sind gefragte Destinationen. „98 Prozent der Leute fahren in den Süden“, informiert Isabella Bayer vom Neulengbacher Reisebüro. Viele Kunden würden es gern sehr warm haben. Kreuzfahrten würden immer mehr auch mit Kindern gebucht, weil es günstige Kinderpreise gäbe. Auch nach Ägypten ziehe es manche Familien.

Ein Umstieg auf Bahnreisen - Stichwort Klimaschutz - sei nicht festzustellen: „Bahnfahren ist bei den meisten Strecken teurer als Fliegen.“ Ab und zu würden Urlaubsreisen auf die Herbstferien verlegt, so Bayer. Das sei aber ebenfalls weniger eine Klimafrage, als eine Geldfrage, weil es im Herbst oft günstigere Angebote gibt. Reisen in den Norden werden im Reisebüro Korrak derzeit nicht häufiger gebucht: „Ich glaube das letzte Ferienhaus in Schweden habe ich vor 15 Jahren gebucht“, sagt Isabella Bayer. Ein Nachteil bei den nordischen Ländern seien die hohen Preise: „Die Kunden schauen schon aufs Geld“. Einen Hype gibt es derzeit allerdings: Island-Reisen werden von Erwachsenen gern gebucht.

Campingurlaub liegt im Trend

Dass sich durch den Klimawandel die Urlaubsdestinationen heuer schon verändert haben, das kann Christine Gstöttner, Geschäftsführerin vom Gablitzer Reisebüro „fish & trips“, nicht wirklich bestätigen: „Die meisten unserer Kunden haben uns nicht unbedingt darauf hingewiesen, dass sie wegen des Klimas in den Norden reisen werden - einzelne aber schon.“ In den vergangenen Jahren würden aber generell deutlich mehr nordische Länder gebucht als früher. England, Schottland, Island oder Norwegen sind sehr beliebte Reiseziele geworden - ich würde das bislang aber nicht unbedingt ausschließlich auf den Klimawandel zurückführen“, meint Gstöttner.

Bei vielen Gästen habe sich die Art zu reisen etwas geändert. „Der klassische Badeurlaub wird nie 'out' sein, aber viele Gästen machen jetzt mehrere Kurzurlaube und Städtetrips anstatt zwei Wochen Baden“, weiß die Reise-Expertin. Und für diese Urlaube geht es auch mal in den Norden. Auch die Art zu reisen habe sich geändert. Im Trend liege derzeit Campingurlaub. „Weil man mit Campern individuell und unabhängig reisen kann und jetzt auch die nicht ganz preiswerten Länder bereist, die schon lange ein Sehnsuchtsziel waren. Auch werden mehr Häuser und Zimmer mit privatem Pool gemietet und ausgefallene Destinationen ausgesucht, um den Massen zu entfliehen“, weiß Gstöttner. Corona habe dahingehend beeinflusst.

Laut Gstöttner würden sich die Trend-Destinationen aber immer wieder ändern. „Abgesehen von Klassikern, wie Griechenland, Ägypten und Spanien gibt es immer wieder Schwerpunkte. Heuer haben sich viele Kunden längere und auch teurere Reisen gegönnt. Sehnsuchtsziele, die schon lange warten mussten, wie Französisch-Polynesien, Indonesien oder Galapagos sind nach einer langen Durststrecke verwirklicht worden“, weiß die Expertin.

Eine bemerkbare Trendwende habe es außerdem bei den Malediven gegeben. „Früher war es aufgrund des Monsuns in den Sommermonaten meistens sehr regnerisch und wir hatten wenige Gäste außerhalb der Tauchcommunity, die im Sommer die Malediven ansteuerten“, so Gstöttner. Weil es aber im Sommer deutlich weniger regnet, habe sich das geändert. „Die Malediven sind ein Traumziel, das viele gerne mal besuchen wollen und das im Sommer auch deutlich leistbarer ist als rund um Weihnachten“, erklärt die Expertin.

Dass die klassischen Sommer-Reiseziele, wie Spanien und Griechenland ausgedient haben, glaubt Gstöttner aber nicht. Sie kann sich aber vorstellen, dass die Gäste vielleicht den Reisezeitraum variieren und statt dem Hochsommer dann Frühling oder Herbst wählen. Eine extrem beliebte Sommerdestination ist außerdem nach wie vor Ägypten. „Dort ist es immer etwas windig und aufgrund der trockenen Hitze nicht unangenehm“, berichtet Gstöttner.

Dass Ägypten ein sehr beliebtes Reiseziel ist, weiß man auch in Berger's Reisewelt in Purkersdorf. Auch für Ostern werde Ägypten gerne gewählt und es gab auch schon einige Buchungen fürs kommende Jahr. Die klassischen Reiseziele, wie Griechenland oder Zypern, sind aber trotz Hitzewelle auch in Berger' Reisewelt heuer gebucht worden. Dass die Urlauberinnen und Urlauber in der Region künftig auf Strandurlaub verzichten werden oder vermehrt an die Ostsee reisen werden, glaubt man nicht.

Das Reisebüro rät allerdings bald für das kommende Jahr zu buchen. „Für die Osterferien muss man sich zum Beispiel ranhalten, was die Kanaren betrifft“, weiß man in Berger's Reisewelt. Das Flugkontingent sei nahezu erschöpft. Auch für die kommenden Sommerferien muss man bereits planen.

Und wie wirkt sich das Wetter in Österreich aus? „Der Klimawandel ist vor allem dahingehend bemerkbar, dass die Winter nicht mehr so stark und schneereich sind, wie früher. Wintersportarten, wie Rodeln oder Langlaufen, sind daher wenn, dann nur sehr kurzfristig möglich“, sagt Michael Wollinger, Geschäftsführer des Wienerwald Tourismus.

Aber für Wintersportarten reist man traditionell nicht in den Wienerwald, sondern eher zum Wandern. Und das wird aufgrund der steigenden Temperaturen nicht nur immer beliebter, sondern ist auch immer länger möglich. „Mittlerweile sind bei uns in der Destination nahezu ganzjährig alle Wanderwege gut begehbar, was dazu führt, dass das 'Winterwandern' sehr stark im Kommen ist. Es ist bereits eine steigende Nachfrage unserer Gäste an unseren Angeboten im Themenbereich 'Bewegung in der Natur' in der kalten Jahreszeit zu beobachten. Wir werden daher in den kalten Monaten in der Bewerbung noch stärker auf das Thema 'Wandern' setzen. Das gibt uns in diesem Bereich auch die Möglichkeit uns von anderen Urlaubsregionen abzuheben“, setzt Wollinger fort.

Im Sommer setzt man daher im Wienerwald stark auf das Thema Abkühlung im Wald. „Wir wollen daher in dieser Jahreszeit bei der Bewerbung unserer Angebote zum Titel 'Erlebnis Wienerwald' sehr stark mit dem Begriff 'Abkühlung“ arbeiten', erklärt der Wienerwald-Tourismus-Geschäftsführer. Generell glaubt er, dass künftig wieder mehr Österreicherinnen und Österreicher im eigenen Land Urlaub machen. „Eine breite Produktpalette an verschiedenen Aktivitäten und Themenfeldern, wie 'Bewegung in der Natur', 'Kultur' und 'Kulinarik & Wein', wird wichtig für die Entscheidungsfindung hinsichtlich der Urlaubsdestination sein. Wir sind daher laufend damit beschäftigt unser Angebotsportfolio weiterzuentwickeln, um mit einem vielseitigen Angebot punkten zu können“, sagt Wollinger und betont, dass man, unabhängig von der Temperatur, immer an neuen Angeboten arbeite.