„Ich mache nicht weiter als Bürgermeister, das hat persönliche Gründe“, sagt Paul Horsak.

Horsak ist als VP-Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl angetreten. Mit dem Ergebnis zeigte er sich am Wahlsonntag nicht ganz zufrieden. Am Donnerstag gab er bekannt, dass er nicht mehr für das Bürgermeisteramt zur Verfügung steht: „Ich bin ein bisschen amtsmüde. Ich habe die Wahl noch abgewartet, sie ist zufriedenstellend gelaufen. Jetzt kann ich beruhigt gehen, es ist ein gutes Team da.“

„Es ist ein gutes Team da. Ich kann beruhigt gehen.“ Der scheidende VP-Bürgermeister Paul Horsak

Die Kirchstettener VP hat im Vergleich zu 2015 hundert Stimmen dazugewonnen, für ein 13. Mandat hat es aber nicht gereicht.

Dass es viele Vorzugsstimmen für VP-Kandidaten gegeben hat, freue ihn, betont der Noch-Bürgermeister. Die meisten Vorzugsstimmen hat Vizebürgermeister Josef Friedl von den Wählern bekommen, auf Platz 2 folgt Paul Horsak. Auch auf den früheren Bürgermeister Johann Dill, der für die VP nur auf dem 17. Listenplatz kandidierte, gab es viele Vorzugsstimmen. Genug, um wieder in den Gemeinderat einzuziehen. „Ich bin auf das zwölfte Mandat vorgereiht, das ist eine Art Direktmandat“, berichtet Johann Dill gegenüber der NÖN. Nicht nur über seine persönlichen Stimmzetteln bekam er Vorzugsstimmen, auch auf den VP-Stimmzetteln wurde er öfter genannt. Er sei über diese vielen Stimmen selbst ganz überrascht, erklärt Dill: „Das ist ein großer Vertrauensvorschuss, für den ich mich bedanken möchte.“ Jetzt sei es wichtig, gemeinsam ein gutes Team für die Gemeinde zusammenzustellen, hält Johann Dill fest.

Paul Horsak ist zuversichtlich, dass das gelingen wird: „Wir haben gemeinsam einen großartigen Wahlkampf geführt, wir haben viele frische, neue Kräfte, die gute Arbeit leisten werden, darauf wollten wir hinaus.“ Mit Josef Friedl habe man einen Top-Mann an der Spitze.

: „Wir haben gemeinsam einen großartigen Wahlkampf geführt, wir haben viele frische, neue Kräfte, die gute Arbeit leisten werden, darauf wollten wir hinaus.

Friedl wollte gegenüber der NÖN noch nicht bestätigen, dass er als neuer Bürgermeister schon fix ist: „Es wird noch viele Gespräche geben. Ich möchte einen breiten Konsens und werde in den nächsten 14 Tagen Gespräche mit der Fraktion und mit den anderen Fraktionen führen und schauen, wie die Stimmungslage ist.“ Der 59-Jährige betont, dass es nicht seine Intention gewesen sei, Ortschef zu werden: „Ich habe versucht, Paul Horsak zum Weitermachen zu motivieren, aber das ist mir leider nicht gelungen.“

Paul Horsak ist 63 Jahre alt und seit zehn Jahren Bürgermeister: „Es war eine intensive Zeit, wir haben viele Dinge realisiert, ich war in jedes Projekt eingebunden.“ Mit Kinderbetreuung, Amtshausumbau, Feuerwehr-Bau, Kindergartenumbau, Betreutem Wohnen und Erhalt von Nahversorgung und Bankomat sei ihm viel gelungen, ist Horsak stolz. Der Entschluss, aus der Politik auszuscheiden, sei in ihm gereift: „Amtsmüde ist man nicht von heute auf morgen, das schleift sich ein.“ Dass es enttäuschte Wähler geben werde, ist Horsak klar: „Aber ich bin nicht der Erste, der das so macht.“

Paul Horsak ist im Vorjahr beruflich in Pension gegangen und will sich jetzt mehr seiner Familie und vor allem seiner kleinen Enkeltochter widmen.

Dass der Ortschef so kurz nach der Wahl seinen Hut nimmt, kommt für viele – auch innerhalb der eigenen Partei – unerwartet. „Das ist ein Paukenschlag und für mich völlig überraschend. Ich habe es über NÖN Online erfahren“, berichtet etwa Johann Dill. Dass er selbst als Vizebürgermeister gehandelt wird, kommt für Dill auch überraschend: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Thema ist. Ich bin Nummer 12, ich habe gerade das letzte Mandat erreicht.“