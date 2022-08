Buch von Perersdorferin: 143 Kochrezepte für spezielle Ernährung

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

„Wir haben viel verkostet und ausprobiert“, berichten Leopoldine Eigner und Angelika Strutz-Schwarz. Die beiden haben ihre Kinder- und Jugendjahre als Freundinnen in Unterwolfsbach verbracht, gemeinsam mit Alex Kerbl.

Alex heißt jetzt Gugerel. Als ihr Sohn Daniel schwer an Morbus Crohn erkrankte, musste die Ernährung drastisch umgestellt werden. Alex Gugerel stellte die Ernährung gleich für die ganze Familie um, probierte viele Rezepte aus, schrieb daneben gegangene Rezepturen um und hatte Erfolg damit.

Das Essen schmeckte und Sohn Daniel profitierte, weil er alles vertrug. Weil der Erfolg so toll war und sie auch anderen Erkrankten helfen will, hat Alex Gugerel ein Buch mit 143 erprobten Rezepten herausgebracht.

„Mein Ziel war es, all meine Erfahrungen und all mein angeeignetes Wissen zur Speisenzubereitung an Menschen weiterzugeben, die an Morbus Drohn erkrankt sind“, erklärt Gugerel.

Ernährung wurde für ganze Familie umgestellt

„Nur durch eine konsequente Ernährungsumstellung konnte mein Sohn weiterleben“, schildert Alex, die gelernte Köchin ist. Sie habe sich intensiv mit der Zusammensetzung und den Inhalten von Lebensmitteln auseinandergesetzt, sagt die Perersdorferin. „Mein Ziel bestand darin, dass mein Sohn genügend Eiweiß zu sich nahm und auf industriell hergestellte Nahrungsergänzungsmittel verzichten konnte.“

Damit waren gleich alle Milch-, Soja- und Weizenprodukte tabu und Gluten, Hefe, Natursauerteig, Geschmacksverstärker von der Zutatenliste gestrichen. „Auch auf blähendes Gemüse, wie Brokkoli, Karfiol, Kohlrabi und dergleichen muss man verzichten“, schildert Gugerel. Wurst, Knabbergebäck und Burger wurden auch gestrichen.

Die Einkäufe gestalteten sich aufwändig, weil die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln genau studiert werden mussten. Schmackhafte Gerichte wurden aus Reis- und Buchweizenmehl und aus Reisnudeln zubereitet. Auch Hendl, Eier und Erdäpfel sind erlaubt.

Alex Gugerels Freundinnen Leopoldine und Angelika verkosteten Speisen, kochten die Rezepte nach und fotografierten die Gerichte. Angelika Strutz-Schwarz tippte alle handschriftlichen Notizen in den Computer. Anita Hackl fungierte als Korrekturleserin, Stieftochter Nicole Gugerel war für die Formatierung zuständig. Über eine weitere Freundin ist das Buch zu bestellen (office@birgitvonwald.at).

Einen Teil der Verkaufseinnahmen spendet die Autorin an den Verein „Lichblickhof“ in Steinbach.

