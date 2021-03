Die Pläne rund um den neuen „Freizeitpark Kollerwiese“ werden konkreter: ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak und ÖVP-Jugendgemeinderat Christian Widmann trafen die SPÖ-Gemeinderäte Anita Fisselberger und Georg Repa für ein Arbeitsgespräch.

Dabei wurde der Erstentwurf der Freizeitoase verfeinert und es wurden Bürger-Ideen diskutiert. „Wir werden vermutlich nicht alle Wünsche auf einmal umsetzen können“, so Kosak. „Jetzt berechnen wir einmal, welche Elemente wie viel kosten, dann erfolgt ein Beschluss im Gemeinderat über die genaue Ausgestaltung. Die Arbeiten sollen in wenigen Wochen beginnen, wir werden versuchen, möglichst viel in Eigenleistung mit Mitarbeitern der Gemeinde zu schaffen“, so der Vize weiter.

Das Gelände mit Hundezone, Grillplätzen und einem Naturlehrpfad „Streuobstwiese“ soll der Bevölkerung schon im Sommer zur Verfügung stehen. Wie die NÖN berichtete, wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Weichen für das Projekt gestellt: Der Erstentwurf des Freizeitparks wurde dem Gemeinderat vorgelegt und auch ein Pachtvertrag wurde beschlossen.

Der Erstentwurf von einer „Natur im Garten“-Expertin sei schon sehr gut angekommen, berichtet Kosak. Als nächsten Schritt lud der Vizebürgermeister die Bevölkerung via Facebook ein, weitere Ideen und Vorschläge für die Gestaltung des 1,2 Hektar großen Areals zu machen. „Da sind wirklich viele gute Anregungen und Ergänzungen gekommen. Von der Wasserstelle über die Errichtung eines Klos bis hin zum Wunsch nach möglichst vielen Sitzgelegenheiten oder einem kleinen Weg, der durchs Areal führt“, sagt Kosak.