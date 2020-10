So ganz pünktlich kamen wohl manche Pkw-Lenker und deren Mitfahrer am Freitagmorgen wohl nicht in die Arbeit oder in die Schule. Auf der B 19 im Gemeindegebiet von Asperhofen kam es zu einem Unfall und in weiterer Folge zu einem Stau.

Zwei Pkw waren bei der Habersdorfer Kreuzung kollidiert, beide Pkw wurden beschädigt. Der Lenker und die Lenkerin wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Asperhofen und Neulengbach rückten zur Fahrzeugbergung aus. Die Polizei übernahm die Verkehrsregelung.