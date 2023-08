Arbeitskräfte in Region Wienerwald dringend gesucht

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Juli zurückgegangen, insgesamt waren in Stadt und Bezirk St. Pölten jedoch über acht Prozent mehr Menschen ohne Job als zur selben Zeit im Jahr 2022. Die Arbeitslosigkeit ist im Steigen begriffen.

Und trotzdem wird in vielen Betrieben händeringend nach Arbeitskräften gesucht. Das Metallbau-Unternehmen Kinastberger in Altlengbach sucht über Flugzettel, die etwa im Foyer des Postamtes Neulengbach ausgelegt sind, mit dem Slogan „Komm in unser Team“, um geeignete Mitarbeiter. „Leider ist es derzeit ungemein schwer, tüchtige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden“, erklärt Maria Zsigmond . Sie ist für Pesonal und Mitarbeitersuche im Metallbauunternehmen Kinastberger zuständig. Derzeit wird dringend nach Verstärkung im Bereich Projektabwicklung gesucht, aber auch nach technischen Zeichnern und Metallfacharbeitern. „Wir planen jetzt sogar eine Postwurfsendung, um geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für unseren relativ kleinen Betrieb mit etwa 20 Leuten zu finden“, sagt Zsigmond. Im Betrieb werden auch immer wieder Lehrlinge ausgebildet. „Wir suchen jetzt also auch junge Menschen, die im Bereich der Metallverarbeitung ausgebildet werden wollen“, so die Personalchefin.

„Wir suchen mehrere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen“, sagt auch Karl Köcher auf Anfrage der NÖN. Seit Monaten wird Ersatz für Franz Birnstingl gesucht, der nahezu 40 Jahre in der Fleischbank gearbeitet hat und in Pension gegangen ist. „Wir bieten auch eine 20-Stunden-Beschäftigung an, in der Hoffnung, dass sich da eher jemand als Arbeitkraft meldet“, erklärt Karl Köcher, aber bisher kam keine Bewerbung im Hause Köcher an. Darüber hinaus werden weitere Mitarbeiter in der Fleischverarbeitung gerne aufgenommen. Karl Köcher wäre für jede Hilfe offen: „Wir wünschen uns entweder einen ausgebildeten Fleischhauer oder einen Helfer oder wir nehmen auch gerne einen Lehrling in unser Team auf.“

Bei der Firma Scharf war die Personalsuche erfolgreich. „Wir haben ein Lehrmädchen gefunden“, freut sich Anita Gstaltner vom Neulengbacher Elektrounternehmen. Gesucht werden aber weiterhin MItarbeiter und Mitarbeiterinnen, vorwiegend Elektriker. Und auch im Lagerhaus Tulln-Neulengbach werden in vielen Abteilungen zusätzliche Kräfte gesucht.

Beim Konditorunternehmen Heiss & Süß läuft die Mitarbeiter-Suche schon länger. Mitarbeiter für Küche und Schank werden gesucht, der Aufruf in den Fenstern der Konditorei ist nicht zu übersehen. „Wir suchen auch bereits über facebook und Instagram, aber es tut sich einfach nichts“, schildert Günter Heiss. Im Sommer werde lieber gechillt oder gebadet statt zu arbeiten, mutmaßt der Chef der Neulengbacher Konditerei. Daher ist die Hoffnung groß, dass sich ab September doch noch die gesuchten fünf Mitarbeiter finden lassen werden. Wenn nicht, werde man die Geschäftszeiten weiter reduzieren müssen, stellt Günter Heiss fest, der ziemlich ärgerlich wird, wenn er „von work-life-balance“ und der Forderung nach 30-Stunden-Wochen zu hören bekommt. Wir befänden uns in der Zeit, in der die Menschen der „Babyboomer-Generation“ nach der Reihe in Pension gingen und in der zudem die Menschen der 2000er-Jahrgänge fehlten, sagt der Konditormeister, und außerdem sei auch noch die Erb-Generation zu nennen: „Sie absolvieren die Matura und warten, dass sie von der Großelterngeneration Geld, Wohnung oder Haus erben.“ Ein Teil der jungen Menschen verfolge auch keine großen Ziele, sagt Heiss, und er nennt noch weitere Fakten, die dazu führen, dass viele ausgeschriebene Stellen nicht mehr besetzt werden können: „Die Lohnnebenkosten sind zu hoch, Arbeitslose werden zu großzügig unterstützt und Flüchtlinge dürfen vielfach nicht arbeiten, auch wenn sie das wollten. Außerdem wird Pensionisten, die gerne noch arbeiten möchten, so viel abgenommen, dass es sich für sie schlicht nicht mehr lohnt, nebenbei arbeiten zu gehen.“ Da gehöre noch sehr viel politisch entflochten, stellt Günter Heiss fest. Küchenmitarbeiter sowie Servicekräfte werden also bei Heiss & Süß gesucht. „Wir nehmen Menschen mit Hausverstand auf, die gerne arbeiten und Toasts sowie kleine Speisen zubereiten können, das müssen ja gar keine ausgebildeten Köche und Köchinnen sein“, erklärt dazu Günter Heiss.