Alternativen sind wichtig

Jetzt geht‘s dahin. Die Gemeinde Eichgraben erweitert bzw. errichtet Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Gemeindeamt, Bauhof, Wienerwaldmuseum und Freibad. In Neulengbach wird die Produktion von Solarstrom ebenfalls ausgebaut. In der Stadt startet auch der Probebetrieb der Energiegemeinschaft Elsbeere Wienerwald, die am Freitag offiziell präsentiert wurde.

In Asperhofen will man nicht nur auf bestehenden Gebäuden Solarstrom erzeugen, sondern auch auf der grünen Wiese. Auf zwei privaten landwirtschaftlichen Flächen werden Solarflächen errichtet. Die Umwidmung ist jetzt möglich, freut sich der Bürgermeister Harald Lechner.

Dass man auf Alternativen in der Stromerzeugung setzen muss, ist ein Gebot der Stunde, wie das Geschehen in Russland zeigt. Ob Solarstrom auf der grünen Wiese die beste Option ist, ist eine andere Frage.