Schon bald gibt es in der Gemeinde Asperhofen eine Kleinkindbetreuung für Kinder bis drei Jahre. Platz ist für 15 Kinder, es soll aber die Möglichkeit zur Erweiterung einer zweiten Gruppe geben. Errichtet wird der Bau in Asperhofen bereits im kommenden Jahr. Damit ist in fast allen Gemeinden der Region auch für die Kleinsten gesorgt.

So eine Betreuungseinrichtung ist besonders wichtig, denn viele Eltern wollen sich nicht mehr entscheiden zwischen Beruf oder Familie. Gab es früher keine geeignete Betreuung innerhalb der Familie, beispielsweise von Großeltern, blieben gerade in ländlichen Gemeinden die Mütter meistens zu Hause, um für ihr Kind zu sorgen. Nach mehreren Jahren wieder ins Berufsleben einzusteigen war mit Sicherheit ziemlich schwierig.

Durch ein besseres Betreuungsangebot fällt es Frauen wieder leichter, arbeiten zu gehen. Das bringt nicht nur mehr Geld in die Familienkasse, sondern auch Abwechslung zum Windeln wechseln, Spielplatz besuchen und den Haushalt schmeißen.