Chance zum Mitreden

Viele Menschen sind auf die Bundespolitik ziemlich angefressen. Sie haben den Eindruck, dass vor Wahlen viel versprochen und nachher wenig gehalten wird. Sie haben das Gefühl, dass ohnehin über sie drübergefahren wird. Frust hat sich breit gemacht, angesichts von Corona, Energie- und Klimakrise.

Dieser Frust schlägt sich hoffentlich nicht auf gemeindepolitischer Ebene nieder. Denn da besteht noch eher die Chance, etwas zu bewegen. Da können die Menschen noch eher mitreden. Aktuell auf jeden Fall in zwei Gemeinden: In Neulengbach startet die Stadterneuerung, in Kirchstetten wird die Gemeinde 21 aktiv.

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen mitzutun, ihre Gemeinde mitzugestalten. Es wäre schön, wenn viele Menschen bereit wären, ihre Ideen einzubringen. Denn raunzen allein ist nicht gut. Mitgestalten ist besser.