Das zweischneidige Schwert bleibt in der Scheide. Klar: Eine Zusammenarbeit mit Rapid hätte Neulengbachs Fußballfrauen enorme Chancen eröffnet. Andererseits wäre der Wienerwaldklub eher früher als später von der Kickerlandkarte verschwunden. Geschluckt von einem „Großen“. An denen wird in den nächsten Jahren kaum ein Weg vorbeiführen.

Wo international der Trend hingeht, steuert auch Österreich hin. Bekannte Männerklubs werden mit ihren Frauenabteilungen die Szene prägen. Die Türe schließt sich für die Kleinen.

Eine halbe Million Euro müsste man aufstellen, um realistische Titelambitionen hegen zu können – und sich Hoffnungen auf die lukrative Champions-League-Teilnahme machen zu können. Die Großen tun sich da leichter. Die Kleinen wie Neulengbach: Die müssen clever sein – und kämpfen. Wer‘s nicht probiert, hat schon verloren.