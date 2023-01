Dritter Anlauf

2002 startete Neulengbach zum ersten Mal in die Stadterneuerung. 2014 wurde die zweite „Stern“-Phase angegangen. Jetzt ist es wieder so weit: Neulengbach ist bei der Stadterneuerungsaktion des Landes dabei. In einem Bürgerbeteiligungsprozess soll sich der Ort weiter entwickeln. Für Projekte gibt es Förderungen.

Zu tun gibt es genug. Die Sanierung des alten Rathauses samt Bibliothek lässt schon lange auf sich warten. Die Gestaltung des Bereiches rund um das alte Rathaus ist auch überfällig. Leidiges Thema ist und bleibt die Parkplatzgestaltung. Auch hier sind kreative Lösungen gefragt.

Nach all den Corona-Einschränkungen ist vielleicht gerade jetzt das Interesse da, wieder hinauszugehen, etwas anzugehen, für die Heimatgemeinde etwas zu bewegen. Der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern kann das Projekt nur guttun.