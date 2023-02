Ein Anfang

Mobile Jugendarbeit wird derzeit in Neulengbach ausprobiert. Zwei Sozialarbeiter vom Verein Jugend und Lebenswelt sind unter der Woche in der Stadt unterwegs, um mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, um sie zu beraten, ihnen zu helfen oder einfach nur zuzuhören.

Derartige Angebote sind wichtig in einer Stadt wie Neulengbach. Die Zeiten sind vorbei, wo jeder jeden kennt. Wer nicht von klein auf in einem Verein oder bei der Feuerwehr dabei ist, tut sich als Jugendlicher vielleicht schwer, Anschluss zu finden. Durch Corona hat sich dieses Problem massiv verschärft. Die Jugendlichen haben viel von ihrem Freiraum verloren.

Dass Stadt und Leaderregion Geld für ein Jugendprojekt in die Hand nehmen, ist also eine gute Sache. Was aber nach wie vor fehlt, ist ein Jugendtreffpunkt, der auch im Winter gemütlich ist. Das ist der Skaterplatz eher nicht. Stadt und Region haben also noch einiges zu tun in puncto Jugendarbeit.