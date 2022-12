Schmierereien im Stadtpark, Beschädigungen in der Park- und Rideanlage, Verwüstungen beim Skaterplatz: Immer wieder kommt es in der Stadtgemeinde Neulengbach an den verschiedensten Plätzen zu Vandalenakten. Auch im Schlosspark wurde immer wieder etwas demoliert. Für die Stadtgemeinde entstehen durch diese sinnlosen Aktionen unnütze Kosten.

Jetzt hat der Gemeinderat die Installation von Videokameras an zwei besonders neuralgischen Punkten beschlossen, um Vandalen abzuschrecken: Bei der Park- und Rideanlage und beim Skaterplatz wird künftig überwacht. Gut 20.000 Euro kostet die Investition. Gerade beim Skaterplatz gibt es Bedenken. Denn dort sollen sich Jugendliche ungestört treffen können und sich nicht ständig beobachtet fühlen. Ein paar Unbelehrbare machen Blödsinn, alle anderen müssen das ausbaden.

Ein Trauerspiel.