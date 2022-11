Es gibt Lichtblicke

Ein bisschen versteckt liegt das „Weingartl“ im Alten Markt in Neulengbach. Dabei brauchen sich David Orsag und sein Team nicht zu verstecken: Zum dritten Mal wurde das kleine Restaurant von Gault&Millau ausgezeichnet. Zweimal gab es eine Haube, heuer sind es erstmals zwei Hauben. Die Freude ist riesengroß. Zumal auch David Orsag in der Corona-Zeit ganz schön zu kämpfen hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Monika schupfte er den Laden. Jetzt ist wieder ein siebenköpfiges Team im „Weingartl“ im Einsatz.

Es gibt eine weitere gute Nachricht aus der Neulengbacher Gastro-Szene. Für das „Arioso“, das erst vor wenigen Wochen zugesperrt hat, zeichnet sich ein Neustart ab. Es gibt mehrere Interessenten für die Weiterführung des beliebten Lokals an der B19. Wenn alles gut geht, könnte im Februar die Neueröffnung erfolgen. Tolle Sache – in einer Zeit, in der es die Gastronomie nicht leicht hat.