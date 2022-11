ESV schafft Unmögliches

Die Damen des ESV Neustift-Innermanzing sind seit Jahren in Österreichs höchster Spielklasse engagiert. Zuerst noch Fahrstuhlmannschaft, die zwischen 1. und 2. Bundesliga hin- und her pendelte, hat man sich spätestens seit es die neue Halle in Innermanzing gibt, ganz oben etabliert.

Im Vorjahr machte man dann mit der Verpflichtung von einer der besten Spielerinnen Deutschlands von sich reden. Verena Gotzler ist Staatsmeisterin bei unseren Nachbarn und mehrfache Teamweltmeisterin. Und seit dem letzten Wochenende Europapokalsiegerin — mit Innermanzing!

Das klingt auch für ESV-Mastermind Thomas Steinmair immer noch surreal. Gotzler wurde ja nicht geholt, um die besten Eisstock-Teams der Welt herauszufordern. Sie kam, weil man sich seit Jahren von Turnieren kennt und Freundschaft geschlossen hat. Von diesem Erfolg wagte wirklich niemand zu träumen.