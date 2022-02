Forum für Neulengbach

Interessenten gibt es schon – für das Forum Neulengbach, das auf dem Areal des alten Arbeiterheims entsteht.

In Kooperation mit Raiffeisen Immobilien errichtet Markus Figl mit seiner Vivet Immobilien GmbH. Wohnungen und Geschäftslokale in zentraler Lage an der B19. Der ursprüngliche Herzenswunsch des Unternehmers, statt des alten Stadtsaals einen modernen Veranstaltungssaal zu errichten, ging nicht in Erfüllung. Das Projekt wurde umgeplant, etwas später als gedacht – auch wegen der Pandemie – wird jetzt gestartet.

Wohnraum in Neulengbach ist gefragt, neue Geschäfte sind willkommen. Auch wenn damit der Verkehr auf der B19 noch mehr wird. Die große Herausforderung wird sein, die Frequenz im Stadtzentrum zu halten, damit dort die Geschäfte erhalten bleiben. Zentrumsbelebung ist seit Jahren ein Thema in Neulengbach. Sie darf nicht zum leeren Schlagwort werden.