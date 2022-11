Gelungene Premiere

Eine Niederösterreich-Premiere ging am Nationalfeiertag in Neulengbach über die Bühne: Der erste Feuerwehrlauf im Land fand in der Stadtgemeinde statt.

Martin Hackl hatte die Idee zu dem Event. Die Feuerwehr Neulengbach-Stadt hat die Veranstaltung in Kooperation mit der Stadtgemeinde ausgetragen. Am Anfang sind die Anmeldungen eher zaghaft eingetrudelt. Aber es gab viele Kurzentschlossene, und so können sich die Veranstalter über 306 Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen. Das ist für die Premiere eine beachtliche Zahl. Sowohl der Termin als auch die Laufstrecke durch die Stadt und durch den Schlosspark kamen bei Läuferinnen und Läufern gut an.

Der Feuerwehrlauf soll den traditionellen Stadtlauf ersetzen. Keine schlechte Idee: Denn die Teilnehmerzahlen beim Lauf im Juni im Freibad waren teilweise sehr niedrig, die Temperaturen dafür sehr hoch.