Gemeinsame Sache

Sportangebote für Kinder sind in der Region Wienerwald in der kalten Jahreszeit eher spärlich gesät. In keiner Gemeinde gibt es ein Hallenbad – worüber jeder Bürgermeister jetzt angesichts der Energiekosten froh sein wird – oder einen Eislaufplatz.

Eine kleine Möglichkeit zum Eislaufen gibt es aber doch, und zwar am Areal der Schulzhütt‘n in Altlengbach. Trotz steigender Kosten will Hannes Schulz wieder einen Kunsteislaufplatz zur Verfügung stellen. Das ist natürlich nicht ganz uneigennützig, denn durch diese Attraktion ist auch für mehr Frequenz im Schulz-Lokal gesorgt.

Aber in so einen Kunsteislaufplatz rinnt auch eine Menge Geld. Finanzielle Unterstützung kommt von umliegenden Ortschaften. Das gehört sich auch. Denn Kinder aus der ganzen Region gehen gern eislaufen „zum Schulz“. Dass Kinder Sport betreiben können, kann man nur fördern.