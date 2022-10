Vor zwei Monaten wurde in Neulengbach eine junge Frau ermordet. Es war der 24. Frauenmord heuer in Österreich.

Auch im Vorjahr wurde in Neulengbach eine Frau getötet. In der Stadtgemeinde war diese Tat Anlass für die Gründung eines Forums zur Gewaltprävention. Die Stadtgemeinde will dazu beitragen, dass Gewalt im Allgemeinen und vor allem Gewalt gegen Frauen keinen Platz hat.

Vergangene Woche fand in Neulengbach eine Informationsveranstaltung zum Thema Gewalt in der Familie statt. Das ist gut. Denn es ist wichtig, dran zu bleiben, weiter zu informieren, aufzurütteln, Bewusstsein für dieses schwierige Thema zu schaffen, Betroffenen Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Präventionsversuche dürfen nicht aufhören. Denn die Zahlen sind alarmierend: In den vergangenen Wochen zwei Monaten sind drei Frauenmorde in Österreich dazu gekommen.