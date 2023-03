Itokai-Kämpfer im Goldrausch

Die WWAC Weiz Open waren das erste Turnier einer fünfteiligen Turnierserie, deren Höhepunkt der Worldcup im November sein wird. In allen Disziplinen sind starke Athletinnen und Athleten an den Start gegangen und die Medaillen waren hart umkämpft. Das Itokai-Team hat sich der Herausforderung in den verschiedensten Formen Disziplinen gestellt und konnte sowohl in den traditionellen, als auch den Freestyle-Formen mit und ohne Waffen insgesamt 24 Medaillen erkämpfen. 18 davon glänzten sogar in Gold, je dreimal gab es Silber und Bronze.

Wettkämpfe sind für die Carich-Schüler zweitrangig

„Und das obwohl Itokai keine Wettkampfschule ist, und auch keine werden wird“, wie Schulleiter Daniel Carich nicht müde wird zu betonen. Trotzdem nimmt immer wieder ein Teil des Teams die Herausforderung an, bei Turnieren zu starten. „Dabei geht es für uns allerdings nicht um den Sieg per se, sondern darum, sich zu stellen, auf sich selbst zu vertrauen und die eigene beste Leistung zu zeigen. Denn der schwierigste Gegner ist man letzten Endes doch immer selbst.“

Es geht um „Selbstwertsicherheit“

Um ihren Schülern zeigen zu können, wie sie stark und „Selbstwertsicher“ (ein Lieblingswort von Carich) werden können, suchen sich auch die Lehrer und Leaderships-Kollegen regelmäßig herausfordernde Situationen außerhalb der eigenen Komfortzone. „Zur Vorbildwirkung und damit durch unser Wirken jeder unserer Schüler zum Champion seines Lebens werden kann.“