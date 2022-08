Kein Personal in Sicht

Alt eingesessene Lokale wie das Köcher oder das Heiss&Süß in Neulengbach müssen ihre Öffnungszeiten reduzieren. Das ist erschreckend. Das Gasthaus Köcher verkürzt die Öffnungszeiten, das Café Heiss&Süß bleibt am Dienstag und am Mittwoch gleich ganz zu. In beiden Fällen liegt es nicht daran, dass die Kunden ausbleiben, sondern daran, dass das Personal fehlt.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Arbeitsplätze in der Gastronomie sind ohnehin weniger beliebt, weil die Arbeit oft schwer ist und die Arbeitszeiten wenig familienfreundlich sind. Mit der Pandemie und den Lockdowns haben sich viele Arbeitskräfte aus der Gastronomie verabschiedet. Unternehmer beklagen auch, dass die junge Generation lieber die Freizeit genießt als Geld zu verdienen. Ob das ewig funktioniert, ist die große Frage. Wenn es mit der Teuerung so weiter geht, wohl eher nicht.