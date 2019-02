Schnell und verlässlich sollen sie sein, die öffentlichen Verkehrsmittel, dann steigt man gern ein.

Sind sie nicht verlässlich, dann gibt‘s Beschwerden, so wie derzeit in Neulengbach: Immer wieder kommt es zu Zugverspätungen. Das ist für Leute, die direkt in der Stadt wohnen nicht so ein Problem. Ein paar Minuten Verspätung kann man schon in Kauf nehmen. Für jene, die vom Zug auf den Bus umsteigen (müssen) sind die Verspätungen schon ein Problem, vor allem wenn sie häufiger vorkommen. Denn wenn die Pendler den Bus nicht erwischen, müssen sie eine halbe Stunde auf den nächsten warten.

Das ist gerade im Winter eher unlustig. Beim Verkehrsverbund nimmt man die Pendlerbeschwerden ernst und überlegt, ob längere Umstiegszeiten sinnvoll sind. Pressesprecher Georg Huemer gibt zu bedenken, dass es bei längeren Wartezeiten auch Beschwerden geben wird. Logisch. Denn sie sollen ja schnell sein, die Öffis. Auch wenn man umsteigen muss.