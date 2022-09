Alles an einem Ort

Die Trafik in Kirchstetten ist zu. Und damit hat die kleine Gemeinde jetzt auch keinen Postpartner mehr. Das sind keine guten Nachrichten.

Doch Bürgermeister Josef Friedl gibt Entwarnung: „Post und Trafik sind gerettet“. Sie werden zum Standort des Nahversorgers in die Wiener Straße verlegt. Bis Anfang Dezember müssen sich die Bürgerinnen und Bürger gedulden, aber dann wird es wieder sowohl eine Trafik also auch einen Postpartner in der Gemeinde Kirchstetten geben.

Das ist für die Bürgerinnen und Bürger eine gute Nachricht. Denn sie ersparen sich Fahrten in Nachbargemeinden, um ihre Postwege und Trafik-Einkäufe zu erledigen. Und auch für die Betreiberin des Lebensmittelgeschäfts ist die Übernahme von Trafik und Postpartner eine gute Sache: So kommt zusätzliche Frequenz in den Laden.