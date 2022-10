Alles erledigt

150 Personen waren allein in der Stadtgemeinde Neulengbach am Sonntag ehrenamtlich im Einsatz, um die Wahl zum Bundespräsidenten gut über die Bühne zu bringen. In Eichgraben waren es fast 40 Helferinnen und Helfer, und auch in den anderen Gemeinden der Region Wienerwald waren viele Menschen wieder freiwillig im Einsatz bei dieser Wahl.

In den Gemeindestuben ist jetzt die Erleichterung groß, dass keine Stichwahl erforderlich ist. Denn für die Gemeinden ist jeder Wahlgang eine große Herausforderung. Die Arbeit wird immer umfangreicher, auch durch die Wahlkarten.

Wie wichtig aber die Möglichkeit des Wählens per Wahlkarte ist, zeigt das Beispiel Neulengbach: Dort wurden rund 1.000 Wahlkarten ausgestellt. Die Wahlbeteiligung samt Wahlkartenwählern liegt bei 74 Prozent. Das ist erfreulich für die Demokratie.