Shiatsu, QiGong, Ayurveda, Lomi Lomi Massage, Yoga, Supervision, Kunsttherapie, Maltherapie, Ordnungscoaching, Energetik, Psychotherapie, . . .

Man glaubt es gar nicht, welche Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden es in der Stadt Neulengbach gibt.

Am Wochenende gab es zwei Aktionstage: Die Anbieter im Gesundheitsbereich öffneten ihre Praxistüren und stellten Besuchern ihre Tätigkeit vor. Vorbild waren die Tage der offenen Ateliers, bei denen Jahr für Jahr Künstler Einblick in ihre Arbeit geben.

Die Idee für diese Aktionstage ist wirklich gut. Interessenten können sich unverbindlich Angebote anschauen und diese vergleichen. Gerade jetzt nach der anstrengenden Pandemie braucht vielleicht der eine oder die andere Unterstützung und Beratung. Und gerade jetzt braucht mancher Anbieter, der in der Pandemie wirtschaftliche Einbußen hatte, eine Plattform, um das Geschäft anzukurbeln. Klassische Win-win-Situation. Was will man mehr?