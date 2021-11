Alles im Griff

Altlengbach war die erste Gemeinde in der Region, die Corona-Tests für die Bürger angeboten hat. Jetzt hat die Gemeinde Luftreinigungsgeräte für Volksschule, Kindergärten und Krabbelstube angeschafft. Neulengbach bietet in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Corona-Tests an sechs Tagen in der Woche, so viele wie kaum ein anderer Ort. Eichgraben war von Anfang an besonders schnell mit der Information der Bürger. Jetzt bemühen sich die Gemeinden der Region Wienerwald, dass sie Impfbusse in die Ortschaften bekommen.

Seit 20 Monaten macht uns Corona das Leben schwer. Die Herausforderungen sind für jeden Einzelnen groß. Besonders gefordert sind in dieser Zeit aber auch die Gemeinden. Und die machen großteils wirklich einen guten Job. Das muss auch einmal gesagt werden.