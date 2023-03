Alles ist möglich

Dass die Neulengbacherinnen zum ersten „Kracher“ des neuen Fußballjahrs im T-Shirt für die verletzte Ines Sarac (Kreuzbandriss) aufliefen, zeigt, was dieses Team ausmacht: Nämlich Zusammenhalt. Und der war auch beim Cup-Coup in Graz entscheidend. Für Neulengbachs Fußballfrauen ist in diesem Frühjahr alles möglich.

In dieser Truppe steckt viel Talent und – vielleicht noch wichtiger – viel Herz. Den Biss, der den USV im Cup ausgezeichnet hat, gilt‘s in die Meisterschaft mitzunehmen. Dort lauert Neulengbach auf Platz vier, hat Außenseiterchancen auf den zweiten Rang – und der würde einen Quali-Platz für die Champions League bringen. Ein Zuckerl, das manch umworbener Kickerin den Verbleib im Wienerwald schmackhaft machen könnte.

Wenn‘s denn gelingt. Dafür muss nämlich alles aufgehen. Offensiv scheint der Kader zu dünn aufgestellt. Aber das dachte man schon vorm Cupcoup …