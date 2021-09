An 33 Tagen wurde im heurigen Sommer in Neulengbach Kultur geboten. 2.500 Besucher kamen zu den Veranstaltungen des Kultursommers.

2021 gut gelaufen Kultursommer Neulengbach begrüßte 2.500 Gäste

Was im ersten Corona-Sommer 2020 als eher spontane Aktion begann, wurde im zweiten Corona-Sommer fortgesetzt und sogar ausgebaut. Konzerte, Kino, Lesung, Ausstellungen, Theater und Kinderprogramm wurden geboten. Man war sich einig in der Stadtgemeinde: Trotz – oder gerade wegen – der Pandemie muss es drin sein, den Menschen schöne Stunden bei kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen. Wenn sich alle an die Regeln halten.

Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich an dem Projekt beteiligt, viele Freiwillige haben sich engagiert. Die Planung war nicht einfach in Zeiten einer Pandemie, wo sich Regeln schnell einmal ändern können. Aber die Neulengbacher haben nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern alle Herausforderungen angenommen. Das ist schon mutig. Und verdient Applaus.