Grau in grau ist derzeit alles, wenn man hinauf zur Burg blickt. Düster sind auch die Aussichten für die Belebung des imposanten Neulengbacher Wahrzeichens.

Vor fünf Jahren wurde eine neue Initiative gestartet, engagierte Bürger haben sich zusammengetan. Die Öffnung der Burg und die nachhaltige wirtschaftliche Nutzung waren das Ziel. Man wollte die Landesausstellung in die Region holen und die Burg in den Fokus rücken.

Aus für Burg-Pläne Neulengbach: der Burgherr zieht einen Schlussstrich

Die Initiative des Burgvereins war vielversprechend. Ein Ideenwettbewerb wurde groß aufgezogen, viele Konzepte für die Burgnutzung wurden eingereicht. Jetzt hat Burgherr Bruno Wakonig die Kooperation mit dem Verein aufgekündigt, weil klar ist, dass die Landesausstellung 2026 nicht in die Region kommt. Die Burg bleibt wieder zu. Das ist sehr schade, denn die Bemühungen auf allen Seiten waren groß. Was bleibt sind ein paar gute Konzepte. Ob die eines Tages aus der Schublade geholt werden, ist fraglich. Und so bleibt es still, auf der Burg.