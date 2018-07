Fünf Jahre ist es jetzt her, dass in Kirchstetten die Idee für „Betreutes Wohnen“ geboren wurde. Bürgermeister Paul Horsak war es ein Anliegen, in seiner Gemeinde ein derartiges Angebot zu schaffen. Im Jahr 2015 wurden die Pläne von Architektin Anne Mautner Markhof präsentiert: 29 kleine Wohnungen sollen entstehen.

Der Baubeginn verzögert sich, aber jetzt ist es fix: Die Genossenschaft Heimat Österreich will im November starten, Ende 2020 sollen die älteren Herrschaften einziehen können.

Paul Horsak freut sich zwar nicht über die Verzögerung, aber er ist froh, dass der Bau jetzt endlich realisiert wird. Denn er ist immer wieder mit Anfragen von Interessenten konfrontiert, wann die Anlage denn stehen wird. Das zeigt, dass die Nachfrage nach betreuten oder betreubaren Wohnmöglichkeiten vorhanden ist. Und sie wird in nächster Zeit noch steigen. Es ist also unumgänglich, dass eine Gemeinde nicht nur auf junge Familien, sondern auch auf die ältere Generation schaut, wenn es um die Schaffung von Wohnraum geht.