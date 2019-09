Jetzt ist noch nicht einmal die Nationalratswahl geschlagen und trotzdem spürt man, dass hinter den Kulissen schon der Gemeinderatswahlkampf losgeht. In Neulengbach hält man sich nicht mehr ganz so bedeckt. Die SPÖ versucht, sich schon jetzt mit einigen Themen in den Vordergrund zu spielen.

Denn die ÖVP, die derzeit die Mehrheit hält, weiß ja noch immer nicht, wer als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird und muss erst intern klären, wie der Wahlkampf anzulegen ist. Außerdem hat man das Gefühl, dass innerhalb der Partei nicht alles so eitel Wonne ist – gerade weil die wichtige personelle Frage noch nicht geklärt ist.

Diese Ungewissheit versucht sich die SPÖ jetzt zunutze zu machen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Wahlkampf in der Stadtgemeinde Neulengbach bis zum Urnengang im Jänner noch entwickeln wird. Baldige klare Entscheidungen – vor allem was den Spitzenkandidaten angeht – wären in der ÖVP sicher von Vorteil.