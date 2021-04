Aus zwei – oder drei – mach eins: Das war in den 1960er- und 1970er-Jahren die Devise in Niederösterreich. Die Zahl der vielen Kleingemeinden sollte reduziert werden, vor allem um Kosten einzusparen.

Aus 1.652 Gemeinden wurden 559. Einige Fusionierungen wurden später wieder aufgehoben, sodass es heute 573 eigenständige Gemeinden gibt.

Wie schwierig solche Gemeindezusammenlegungen sind, zeigt das Beispiel Kirchstetten-Totzenbach. Auf beiden Seiten gab es viele Vorbehalte, viele Fragen. Was passiert mit Schule, Kindergarten, Gemeindeamt? Wer bekommt was? Am Anfang dürften ordentlich die Fetzen geflogen sein. Aber früher oder später wäre eine Fusion unausweichlich gewesen.

Ein richtiges gemeinsames Ortszentrum ist in Kirchstetten nicht entstanden. Die räumliche Trennung ist allein schon durch die Westbahn gegeben. Aber die Großgemeinde hat sich trotzdem entwickelt. Und sicher besser, als es zwei so kleine Orte allein gekonnt hätten.