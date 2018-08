Neun Wochen Sommerferien haben die Kinder. Vor allem für berufstätige Eltern ist es schwierig, in dieser Zeit eine Betreuung für ihre Sprösslinge zu finden. Eine noch größere Herausforderung ist es für jene Eltern, die ein Kind haben, das eine besondere Betreuung braucht. Für sie gibt es gerade in den Ferien nicht viele Angebote.

Umso mehr ist es zu würdigen, dass Daniela Maleschek so eine sonderpädagogische Ferienbetreuung auf dem Bauernhof Sonnenkogl in Kirchstetten anbietet. Das Angebot musste sogar aufgestockt werden, weil die Nachfrage so groß war. Finanziell unterstützt wird das Projekt von Bund, Land, EU und Wienerwald-Initiativ-Region. So ist es möglich, dass jene Kinder, die eine besondere Betreuung benötigen glückliche Ferien verbringen dürfen – auch wenn sie nicht bei ihren Eltern sind.

Es ist wichtig und sinnvoll, dass gerade solche sozialen Projekte gefördert werden. Auf diese sollte man sich vermehrt konzentrieren. Vielleicht können sich dann mehr Personen vorstellen, so eine Betreuung anzubieten.