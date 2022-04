Bitte warten

Zwei Tage versucht eine Neulengbacherin telefonisch zu ihrer Ärztin durchzukommen. 15 Versuche, keine Chance. 1.500 Anrufe gehen zu Spitzenzeiten an einem Vormittag in der Ordination von Herbert Fohringer ein. Der Neulengbacher Allgemeinmediziner geht Mitte des Jahres in Pension. Die Nachfolge ist nicht geklärt.

Wenn die Arzt-Suche nicht bald erfolgreich ist, wären vorübergehend zwei Ärztinnen für über 8.000 Einwohner zuständig. Die Maria Anzbacher müssen ein halbes Jahr überhaupt ohne eigenen Kassenarzt auskommen: Die frei gewordene Stelle wird erst am 1. Juli nachbesetzt. Nachbesetzungen werden bald auch in Altlengbach und Asperhofen fällig.

Dass die Menschen in Sorge um die ärztliche Versorgung sind, ist kein Wunder. Das System kränkelt, es besteht dringender Handlungsbedarf. Denn die jetzige Situation ist weder für Mediziner noch für Patienten befriedigend.