Kein Geschäft, keine Post, keine Bank. Mit der Nahversorgung schaut es traurig aus in Asperhofen. Die Chance, dass sich in der kleinen Gemeinde ein Lebensmittelladen ansiedelt, ist als eher gering einzuschätzen. Das ist den Gemeindepolitikern klar. Sie starten jetzt eine Initiative vor allem für die älteren Bewohner, die zwar vielleicht nicht mehr ganz so mobil sind, aber trotzdem selbstständig sein wollen. Damit sie nicht immer auf die Hilfe von Familie oder Freunden angewiesen sind, wenn sie Einkäufe oder Bankgeschäfte erledigen wollen, soll ein Carsharingprojekt gestartet werden. Über einen Verein werden Fahrtendienste – zum Beispiel nach Neulengbach – organisiert. Das ist der Plan, der diese Woche präsentiert wird.

Vorbild ist das ElektroMobil Eichgraben. Das vor drei Jahren gestartete Projekt ist eine wahre Erfolgsgeschichte geworden. Wieso sollte so etwas nicht auch in Asperhofen funktionieren? Freiwillige Fahrer haben sich schon gemeldet, freut sich Bürgermeisterin Katharina Wolk. An Passagieren dürfte es sowieso nicht mangeln. . .