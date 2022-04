Blackout vor dem Sieg

Eine böse Überraschung gab es zum Start der Finalserie um den Badminton-Bundesliga-Titel. Die „Legionärstruppe“ aus Linz konnte den Favoriten Pressbaum 5:3 besiegen. Dabei hatte alles nach Plan begonnen.

Während die Linzer bei den Damen punkten konnten, blieben die Vizemeister des Vorjahres bei den Top-Herren souverän. Bei 3:2 für Pressbaum hatten die mit Jan Janostik eigentlich ihre „Bank“ noch im Aufgebot. Auch Peyo Boychinov war trotz seines oft wankelmütigen Spiels zu favorisieren. Doch beide zeigten Nerven!

So lag es am letzten Herrendoppel, den Golden Set zu erzwingen. Doch nach klarem Gewinn des ersten Satzes waren Boychinov und Philipp Drexler in Folge ebenfalls von der Rolle.

Vor dem zweiten Finale am Samstag daheim muss sich die Mannschaft sammeln! Sonst könnte ihr wie im Vorjahr der sicher geglaubte Titel noch durch die Finger rutschen.