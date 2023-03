Bürger am Wort

Im Herbst des vergangenen Jahres wurden in Altlengbach die Pläne für die Neugestaltung des Ortszentrums präsentiert. Das Interesse war groß, der von manchen erwartete große Protest gegen das Millionen-Projekt blieb aus.

Dass die Pläne für die Ortsmitte von einigen Bürgern kritisch gesehen werden, ist bekannt. Wirklich aufgestanden gegen den vom Gemeinderat beschlossenen Bau ist bis jetzt allerdings niemand.

In der Gemeinde wurde fleißig an dem Projekt weitergearbeitet. Ausweichquartiere für Gemeinde, Rettung und Arztpraxis werden gesucht, die Ausschreibungen werden vorbereitet. Umso überraschender ist jetzt der Beschluss des Gemeinderates, eine Bürgerbefragung durchzuführen. Offensichtlich ist die Gemeindeführung immer wieder mit Einwänden konfrontiert und will sich das Projekt jetzt „absegnen“ lassen. Auf das Ergebnis der Befragung darf man gespannt sein.