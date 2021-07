Jetzt ist es also fix: Die LeaderRegion Elsbeere Wienerwald geht mit allen 13 Mitgliedsgemeinden in die Zukunft. Altlengbach ist die letzte Gemeinde, die die Verlängerung der Mitgliedschaft beschlossen hat. Bis zum Jahr 2030 sollen wieder Projekte realisiert werden.

Nach wie vor können viele Leute mit der Leader-Region nicht viel anfangen. Dabei hat der Verein zur Förderung der Regionalentwicklung in den vergangenen Jahren in den 13 Mitgliedsgemeinden zahlreiche Projekte umgesetzt. Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: 2,7 Millionen Euro an Fördergeldern sind für 76 Projekte geflossen.

Jetzt wird neu durchgestartet, eine neue regionale Entwicklungsstrategie wird erarbeitet. Bürger-Anliegen sollen ihren Niederschlag finden, eine große Umfrage läuft. Es wäre schön, wenn viele Leute mitmachen würden. Gerade jetzt, nachdem Corona vieles an Austausch unmöglich gemacht hat, ist es Zeit für neue Ideen und Visionen in der Region.