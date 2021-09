Schüler, die am Morgen von Ollersbach über Schönfeld nach Neulengbach fahren, haben es in ihrem überfüllten Schulbus gerade nicht leicht. Um einzusteigen, müssen sie sich oft in den Bus hineinquetschen. VOR hat jetzt angekündigt, sich die Fahrgästezahlen an der Route genauer ansehen zu wollen.

Dass die Sorgen der Eltern ernst genommen werden und VOR sich bemüht, die Situation zu entschärfen, ist ein erster guter Schritt. Wichtig ist aber, dass die Evaluierung so schnell wie möglich stattfindet und dass bei Bedarf auch gehandelt wird. Zwei kleinere oder ein größerer Bus würden schon Abhilfe schaffen. Zu warten, bis sich die Situation von selbst löst, wäre der falsche Weg. Das Problem würde sich damit nur verlagern: Eltern würden wieder beginnen, ihre Kinder mit den Autos zur Schule zu bringen, da diese nicht mehr mit dem Bus fahren wollen.

Das bedeutet zu Stoßzeiten mehr Verkehr vor den Schulen und weniger Sicherheit für die Schulkinder.