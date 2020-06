Ein alter Mann meldet sich in einer Arztpraxis an. Den Mund-Nasenschutz hat er vergessen. Der liegt im Auto, erklärt er der Assistentin am Schalter ausführlich. Den Plexiglasschutz ignoriert er geflissentlich, er redet lieber seitlich daran vorbei.

Ein paar Frauen treffen sich zu einer Wanderung. Sie haben sich offensichtlich lang nicht gesehen, die Begrüßung ist herzlich, alle fallen sich in die Arme. Bussi hier, Bussi da.

Vernissage in Neulengbach Großer Andrang in Galerie am Lieglweg

Vielfach funktioniert es nicht, das Abstandhalten, um die Ausbreitung von Covid-19 zu reduzieren.

Vielfach funktioniert es aber doch, wie Bilder etwa vom Monatsmarkt in Eichgraben oder von der Vernissage in Neulengbach zeigen.

Es ist gut, dass das Leben wieder in normalere Bahnen kommt, dass es kleinere Veranstaltungen gibt, dass man wieder Menschen treffen kann.

Aber bei all der Euphorie sollte man doch noch ein bisschen wachsam sein. Mitdenken. Abstand halten. Um sich und andere zu schützen.